В ЕС согласовали продление антироссийских санкций, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление еще на шесть месяцев (до конца января 2025 года) введенных в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, сообщил РИА Новости европейский источник.