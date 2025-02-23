Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

Поразивший пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных инструкторов в Кривом Роге оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М» относится к высокоточному оружию, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии