Ozon переводит пункты выдачи в формат мини-складов на фоне ударов по логистике

Ozon планирует использовать более 80 тысяч пунктов выдачи заказов в качестве мини-складов. С 10 сентября товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение двух недель, будут оставаться в ПВЗ и повторно появляться на витрине маркетплейса.
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