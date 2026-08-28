Ozon переводит пункты выдачи в формат мини-складов на фоне ударов по логистике

Ozon планирует использовать более 80 тысяч пунктов выдачи заказов в качестве мини-складов. С 10 сентября товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение двух недель, будут оставаться в ПВЗ и повторно появляться на витрине маркетплейса.