Минэкологии Татарстана приглашает проверить знания, сдав «Зеленый зачет»

До 15 декабря текущего, 2024 года все желающие могут принять участие в первом этапе Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зеленый Зачет» в поддержку национального проекта «Экология».
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