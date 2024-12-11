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Татар-информ

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Минэкологии Татарстана приглашает проверить знания, сдав «Зеленый зачет»

До 15 декабря текущего, 2024 года все желающие могут принять участие в первом этапе Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зеленый Зачет» в поддержку национального проекта «Экология».

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