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Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Пашинян дал исчерпывающий ответ

Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Пашинян дал исчерпывающий ответ

Премьер республики назвал отказ от границ советских времён отказом от государственностиПод одной из публикаций премьер-министра Армении было написано, что использование советских карт в качестве основы для демаркации границы с Азербайджаном неприемлемо.

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