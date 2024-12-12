Почему Армении нельзя отказываться от советских карт? Пашинян дал исчерпывающий ответ

Премьер республики назвал отказ от границ советских времён отказом от государственностиПод одной из публикаций премьер-министра Армении было написано, что использование советских карт в качестве основы для демаркации границы с Азербайджаном неприемлемо.
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