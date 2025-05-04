Маск: Neuralink планирует в этом году вживить возвращающий зрение чип в человека

Американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News, что принадлежащая ему компания Neuralink в этом или следующем году может вживить в мозг человека чип, возвращающий зрение.
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