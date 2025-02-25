Что посеять на рассаду в марте 2025 года: культуры, сроки и правила, благоприятные дни для посадки

Опытные огородники занялись посевом семян на рассаду еще в конце января — начале февраля. Однако и в первый месяц весны начать готовить рассаду совсем не поздно: в марте сеют большинство овощных культур, а также однолетних и многолетних цветов.
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