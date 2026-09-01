Китайская многоразовая ракета Pallas-1 выполнила первый полет 

Первый полет ракеты Pallas-1 / © Galactic Energy Ракета Pallas-1 Y1 (Zhishenxing-1 Y1) стартовала 1 сентября 2026 года в 10:00 по местному времени со специально оборудованной стартовой площадки комплекса Pallas, расположенного в Зоне пилотных инноваций коммерческой космонавтики Дунфэн в Цзюцюане на северо-западе Китая.