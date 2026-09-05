NASA показала, как собирают ракету для возвращения на Луну

Началась сборка ускорителей для миссии Artemis III В сборочном корпусе Vehicle Assembly Building Космического центра Кеннеди продолжается монтаж двух твердотопливных ускорителей для сверхтяжёлой ракеты SLS.
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