Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Васильевич Арефьев заявил, что самой коррумпированной сферой в стране является ЖКХ, в которой "воруют миллиардами".
"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу
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саша дмитренко
надо бы сравнить как этот вопрос в европе решается
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
"Большего воровства, чем в ЖКХ, нет нигде." - Сферу ЖКХ превратили в сферу сбора ДАНИ с населения ! Нихера и ничего не делается , согласно нормативам , а население насилуют через суды и др. контролирующие органы ! Население само оплачивает чтобы эти воры жулищники лоббировали свои интересы у депутатов , у судей , ... жилищной инспекции , роспотребнадзоре ...... ! Собираемые с населения финансы никем и никак не контролируются ! По законам проходят как благотворительные взносы ! МОЖНО КУПИТЬ ХОТЬ КОГО УГОДНО - хоть судебный департамент для лоббирования своих интересов , хоть кого ... ! Что и происходит ! По криминогенности сфера ЖКХ обогнала уже сферы продажи оружия , наркотиков .... -= ЛИДЕР МИРА КРИМИНАЛА ! Поэтому = СФЕРА ЖКХ = ЭТО СФЕРА СБОРА ДАНИ С НАСЕЛЕНИЯ ! "Вешать" пора всех этих жулищников , с их покровителями во власти , ии ПЕРЕДАТЬ ВСЮ СФЕРУ ЖКХ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ , сосдав унитарные предприятия !!! Только тогда наладится порядок - БУДЕТ КОМУ ОТВЕЧАТЬ и С КОГО СПРАШИВАТЬ !!! А пока , жулищники считают собираемые с населения средства как свою чистую прибыль и присваивают все в свои личные карманы !!!
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58 мин.
Владимир
Жильцам домов 5,7,12 по улице Космонавтов собраться 12.05.2024 у памятника Святого Николая для проверки руководителей УК, ЖКХ: их жирового финансового запаса, курортного отдыха (билеты, путевки), собственного жилья в гор. Москва, жилья в аренде, корпоративов за 3 предыдущих года (чеки и меню) и турпоездок в соседние эмираты. Лопаты, вилы и носилки для мусора получить в ЖКХ. При отказе руководителей предъявлять документы для сверки идти на$..
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38 мин.
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