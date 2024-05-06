"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу

МГ

Малик Гумеров

"Большего воровства, чем в ЖКХ, нет нигде." - Сферу ЖКХ превратили в сферу сбора ДАНИ с населения ! Нихера и ничего не делается , согласно нормативам , а население насилуют через суды и др. контролирующие органы ! Население само оплачивает чтобы эти воры жулищники лоббировали свои интересы у депутатов , у судей , ... жилищной инспекции , роспотребнадзоре ...... ! Собираемые с населения финансы никем и никак не контролируются ! По законам проходят как благотворительные взносы ! МОЖНО КУПИТЬ ХОТЬ КОГО УГОДНО - хоть судебный департамент для лоббирования своих интересов , хоть кого ... ! Что и происходит ! По криминогенности сфера ЖКХ обогнала уже сферы продажи оружия , наркотиков .... -= ЛИДЕР МИРА КРИМИНАЛА ! Поэтому = СФЕРА ЖКХ = ЭТО СФЕРА СБОРА ДАНИ С НАСЕЛЕНИЯ ! "Вешать" пора всех этих жулищников , с их покровителями во власти , ии ПЕРЕДАТЬ ВСЮ СФЕРУ ЖКХ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ , сосдав унитарные предприятия !!! Только тогда наладится порядок - БУДЕТ КОМУ ОТВЕЧАТЬ и С КОГО СПРАШИВАТЬ !!! А пока , жулищники считают собираемые с населения средства как свою чистую прибыль и присваивают все в свои личные карманы !!!