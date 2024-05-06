Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу

"Там воруют миллиардами". В Госдуме назвали самую коррумпированную сферу

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Васильевич Арефьев заявил, что самой коррумпированной сферой в стране является ЖКХ, в которой "воруют миллиардами".

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Комментарии
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саша дмитренко
надо бы  сравнить как  этот  вопрос  в европе  решается
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Большего воровства, чем в ЖКХ, нет нигде.&quot; - Сферу ЖКХ превратили в сферу сбора ДАНИ с населения !    Нихера и ничего не делается , согласно нормативам , а  население  насилуют через суды и др. контролирующие органы !                   Население само оплачивает  чтобы  эти воры  жулищники  лоббировали свои интересы  у депутатов , у судей , ... жилищной инспекции , роспотребнадзоре ...... !                                                                                 Собираемые с населения финансы никем и никак не контролируются !    По законам проходят как благотворительные взносы !    МОЖНО КУПИТЬ  ХОТЬ    КОГО УГОДНО - хоть  судебный департамент  для лоббирования своих интересов , хоть кого ... ! Что и происходит !                                                                               По криминогенности  сфера ЖКХ обогнала  уже сферы продажи оружия , наркотиков .... -= ЛИДЕР МИРА КРИМИНАЛА !           Поэтому =  СФЕРА ЖКХ  = ЭТО СФЕРА СБОРА ДАНИ С НАСЕЛЕНИЯ !                                                                                          &quot;Вешать&quot; пора всех этих жулищников  , с их покровителями во власти  , ии  ПЕРЕДАТЬ  ВСЮ СФЕРУ ЖКХ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ , сосдав  унитарные  предприятия !!!                                                       Только тогда  наладится порядок -  БУДЕТ КОМУ ОТВЕЧАТЬ  и  С КОГО СПРАШИВАТЬ !!!                                                                                 А пока , жулищники  считают собираемые с населения средства как свою чистую прибыль и  присваивают все  в свои личные карманы !!!
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58 мин.
Владимир
Жильцам домов 5,7,12 по улице Космонавтов собраться 12.05.2024 у памятника Святого Николая для проверки руководителей УК, ЖКХ: их жирового финансового запаса, курортного отдыха (билеты, путевки), собственного жилья в гор. Москва, жилья в аренде, корпоративов за 3 предыдущих года (чеки и меню) и турпоездок в соседние эмираты. Лопаты, вилы и носилки для мусора получить в ЖКХ. При отказе руководителей предъявлять документы для сверки идти на$..
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38 мин.

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