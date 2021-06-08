Выгребная яма вместо септика

Думал я, думал, как лучше обустроить дачную канализацию и, похоже, нашёл идеальное решение. Напомню, задача у меня необычная: куда-то сливать очень небольшое количество отходов из унитаза на даче: 100-200 литров в год (Размышления про септик).
Думал я, думал, как лучше обустроить дачную канализацию и, похоже, нашёл идеальное решение. Напомню, задача у меня необычная: куда-то сливать очень небольшое количество отходов из унитаза на даче: 100-200 литров в год (Размышления про септик).
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