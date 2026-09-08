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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Ман Сити». И у других клубов Европы: были Италия, Испания – не «Реал» и «Барселона». Конкретных переговоров не было»

Олег Еремин , агент защитника « Зенита » Игоря Дивеева , рассказал об интересе к футболисту от европейских клубов.

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