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Царьград

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Суд обязал архангельского предпринимателя выплатить 450 тыс. рублей

Суд обязал архангельского предпринимателя выплатить 450 тыс. рублей

Архангельский суд признал предпринимателя Владимира Долгобородова виновным в затоплении детсада сточными водами и обязал его выплатить штраф в 450 тыс.

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