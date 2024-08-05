Правительство РФ хочет исключить пригороды из числа «сельских территорий»

Минсельхоз РФ опубликовал проект постановления правительства РФ, согласно которому предлагается исключить из определения «сельские территории» населенные пункты в границах 50 километров от административных центров субъектов России.
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