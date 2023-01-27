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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 27 января 2023 года

Энергия дня двадцать седьмого января две тысячи двадцать третьего года. Код 882 =Будьте уверены и в своих силах, и в том, что все события в вашей Жизни имеют значение= Ваша Жизнь скоротечна, поэтому не тратьте её на пустые разговоры и споры = В подражании нет творчества, сердце человека не живёт, и потому не сходит к нему озарение = Всё, чего должен достичь человек, - это начать и кончить каждую встречу в мире = Вся материя есть сгущённый Свет и вся материя управляется сознанием = В этом Мире нет никаких ограничений, кроме тех, которые мы сами на себя накладываем= "Дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на Земле, то будет разрешено на Небесах" =Душа в служении поднимается до высочайших Измерений, когда Бог начинает действовать = Души узнают друг друга по тому, как они чувствуют, а не по тому, как выглядят = Жизнь - это не то, что творится с тобой! Жизнь - это то, что творишь ты! = Жизнь – это процесс создания картины, а не стремление поскорей её закончить = "Заблуждение не перестаёт быть заблуждением от того, что его поддерживает большинство" ="Ибо всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворят" = Идите навстречу трудностям и знайте, что преодолевая их, вы растёте духовно = Иногда сдержаться в течение минуты, значит, избежать раскаяния в течение ста дней =Качество наших взаимоотношений неразделимо связано с нашими образами и мыслями= Любая ситуация, любой человек, любой предмет вовне есть продолжение нас самих = Мы всю Жизнь ждём, ищем Любовь, а Бог посылает нам её в чuстом виде - в сердцах наших детей! = Мыслям присуща активность и они способны влиять на происходящее =Мы хотим идти вперёд, идти своим Путём, Путём особенным, чужим не понятным = Надвигается шторм Времени, в которое Человечество решает, продолжать ему или нет =Находящаяся внутри вас сила, была вам дана Богами, соткавшими вашу ДНК  много эонов назад = Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой = Никакими путями и дорогами не пройти, если жить без Любви к себе, к ближнему, к Миру, к Жизни… = Никогда не пытайтесь переделать другого человека, принимайте его таким, какой он есть= Отношения - акробатический дуэт: стоит одному отвлечься, как другой падает = Очищение крови производится чистыми чувствами, мыслями и поступками =По Закону невмешательства нельзя навязывать свою информацию или знания = Предназначение и развитие Души – это повышение вибраций и расширение осознанности = Слёзы- это не признак слабости, это признак того, что у человека ещё есть Душа =Страх рождает зависимость, зависимость строит стены, - за стенами не видно главного= Счастлив не тот, кто имeет всё лучшее, а тот, ктo извлекает всё лучшее из тoго, что имеет= Ты слейся с Миром, сбрось всю мишуру, и станет Путь-дороженька светлее = Умный каждый день пополняет свои знания; мудрый каждый день стирает лишнее = Хорош лишь тот, кто дарит людям радость, собою излучая простоту.

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