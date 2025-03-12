У президента США Дональда Трампа не выйдет прийти к соглашению с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что всему украинскому прозападному политическому сегменту присущи наглая ложь и игнорирование интересов другой стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии