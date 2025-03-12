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Медведчук: Трампу не удастся прийти к соглашению с Киевом, ведь Зеленский лжёт

Медведчук: Трампу не удастся прийти к соглашению с Киевом, ведь Зеленский лжёт

У президента США Дональда Трампа не выйдет прийти к соглашению с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что всему украинскому прозападному политическому сегменту присущи наглая ложь и игнорирование интересов другой стороны.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Какие могут быть договорённости и соглашения с кровавым клоуном, если его даже в Джиде не пустили на встречу с Рубио. Он нелегитимен!
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