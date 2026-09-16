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Татар-информ

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Педагоги из Нефтеюганска выиграли гранты губернатора Югры на два проекта

Педагоги из Нефтеюганска выиграли гранты губернатора Югры на два проекта

Два проекта педагогов Детской школы искусств из Нефтеюганска стали победителями конкурса на гранты губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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