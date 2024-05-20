Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле проведёт встречу с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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