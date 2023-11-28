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Своя игра Польши: Украину решили добить? Денисов призвал не делать скорых выводов

Своя игра Польши: Украину решили добить? Денисов призвал не делать скорых выводов

В Польше будут блокировать КПП на границе с Украиной 24 часа в сутки вместо 11. "Не стоит эту проблему рассматривать как какую-то глобальную проблему, она достаточно локальная", - призвал политолог Денис Денисов.

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