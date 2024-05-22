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Миранчук – 8-й россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом

«Аталанта» выиграла Лигу Европы, одержав победу над «Байером» в финале со счетом 3:0. Полузащитник бергамасков Миранчук стал восьмым российским футболистом, выигравшим еврокубковый турнир в составе иностранного клуба.

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