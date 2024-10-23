В Коми полицейские совместно с представителями общественных советов проводят встречи с подростками в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники УМВД России по г. Сыктывкару и член Общественного совета при МВД по Республике Коми Николай Бушманов провели встречу со студентами 1 курса Сыктывкарского Лесного Института.
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