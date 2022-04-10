Журналистская Правда

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Дмитрий Лекух: Россия – лишь информационный повод, чтобы ограбить немцев

Евросоюз принял пятый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине, в частности запрещается импорт угля из РФ и заход российских судов в порты ЕС, расширены списки санкций против физлиц и организаций.

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