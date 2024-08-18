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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

В Унече при столкновении мопеда и «КамаЗа» погибла женщина

В Унече при столкновении мопеда и «КамаЗа» погибла женщина

В брянской Унече произошло смертельное ДТП.В брянской Унече произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель мопеда Irbis не справился с управлением и влетел в «КамАЗ» под управлением 20-летнего молодого человека.

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