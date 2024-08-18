В Унече при столкновении мопеда и «КамаЗа» погибла женщина

В брянской Унече произошло смертельное ДТП.В брянской Унече произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель мопеда Irbis не справился с управлением и влетел в «КамАЗ» под управлением 20-летнего молодого человека.