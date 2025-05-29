Мишень для молнии: какие 5 деревьев нельзя сажать на участке

Молния — одно из самых опасных природных явлений. Хотя вероятность попадания в конкретный объект невелика, при грозе стоит помнить: некоторые деревья буквально «притягивают» разряд, и находиться рядом с ними смертельно опасно.
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