Сегодня день рождения у Гордиевской Дарьи 🥳🥳🥳 Моя любимая доченька, с 20- летием тебя! Желаю тебе всего самого светлого и прекрасного, как ты сама.
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Сегодня день рождения у Гордиевской Дарьи 🥳🥳🥳 Моя любимая доченька, с 20- летием тебя! Желаю тебе всего самого светлого и прекрасного, как ты сама.