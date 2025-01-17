Почему в барнаульском парке "Изумрудный" еще не появился каток и откроется ли он вообще?

Выбранный арендатор пункта проката отказался подписать документы, теперь это право есть у компании, занявшей второе место Победитель декабрьского аукциона на право годовой аренды пункта проката не стал подписывать договор и заходить на объект.
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