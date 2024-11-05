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Снегопады, обрушившиеся на Южный Урал, продлятся еще неделю

Снегопады, обрушившиеся на Южный Урал, продлятся еще неделю

Автомобилистов Челябинской области предупредили об изменении погодных условий на территории региона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшую неделю, вплоть до 12 ноября, на Южном Урале ожидаются снегопады, местами сильные, на дорогах возможно образование гололедицы.

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