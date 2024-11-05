Снегопады, обрушившиеся на Южный Урал, продлятся еще неделю

Автомобилистов Челябинской области предупредили об изменении погодных условий на территории региона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшую неделю, вплоть до 12 ноября, на Южном Урале ожидаются снегопады, местами сильные, на дорогах возможно образование гололедицы.