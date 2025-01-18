Профессору САФУ присвоили почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Указ о присвоении звания профессору кафедры перевода и прикладной лингвистики Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Марии Дружининой подписал президент России Владимир Путин.
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