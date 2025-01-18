Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Андриенко
    Давно пара, а то северяне и не подозревают что неправильно одевались в морозы.Северянам рассказ...
  • Эльдар Алиев
    👍👍👍👍если он сломан и годами стоит, конечно надо убратьАдминистрация Сев...
  • Алексей Тан
    В АЛТИ... Я сам когда то учился... (конец 70-тых и только три года.... но! УЧИЛСЯ)... учился на "вечернем"... а Работ...Студотряды из Арх...

Профессору САФУ присвоили почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Профессору САФУ присвоили почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Указ о присвоении звания профессору кафедры перевода и прикладной лингвистики Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Марии Дружининой подписал президент России Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх