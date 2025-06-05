На калужской дороге в ДТП пострадал ребенок

В среду днем в Калужской области произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По данным полиции, 4 июня в 11 часов 45 минут на 88 км автодороги А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" 68-летний водитель машины Hyundai Getz выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Faw, за рулем которого был 40-летний мужчина.