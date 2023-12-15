Стало известно, когда в Могилевской области заработают елочные базары и сколько в этом году будет стоить главный атрибут Ново...

Стало известно, когда в Могилевской области заработают елочные базары и сколько в этом году будет стоить главный атрибут Нового годаВ Могилеве и других городах нашего региона елочные базары начнут работать с 20 декабря.
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