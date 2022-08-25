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В Тверской области полицейские совместно с общественниками навестили воспитанников пришкольного лагеря «Солнышко»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники МО МВД России «Торжокский» совместно с членами Общественного совета при ОМВД посетили воспитанников летнего детского лагеря «Солнышко».

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