Праздник весны и труда в России

Начиная с 1992 года, 1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. Для многих наших сограждан это повод провести время с семьей, выбраться на природу и в целом отдохнуть от рабочих будней.
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