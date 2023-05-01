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Праздник весны и труда в России

Праздник весны и труда в России

Начиная с 1992 года, 1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. Для многих наших сограждан это повод провести время с семьей, выбраться на природу и в целом отдохнуть от рабочих будней.

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