Arm подала судебный иск против Qualcomm. Она требует уничтожить компьютеры с Qualcomm Snapdragon X

Arm требует уничтожения ноутбуков на чипах Qualcomm Snapdragon XЛицензионный спор между компаниями Arm и Qualcomm, начавшийся два года назад, продолжает обостряться: Arm потребовала запретить продажу всех компьютеров с процессорами Snapdragon X и уничтожить уже выпущенные устройства.
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