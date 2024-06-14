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Arm подала судебный иск против Qualcomm. Она требует уничтожить компьютеры с Qualcomm Snapdragon X

Arm подала судебный иск против Qualcomm. Она требует уничтожить компьютеры с Qualcomm Snapdragon X

Arm требует уничтожения ноутбуков на чипах Qualcomm Snapdragon XЛицензионный спор между компаниями Arm и Qualcomm, начавшийся два года назад, продолжает обостряться: Arm потребовала запретить продажу всех компьютеров с процессорами Snapdragon X и уничтожить уже выпущенные устройства.

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