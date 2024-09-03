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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «СКА – раздражитель для всей страны, как настраиваются на «Зенит», так и на них. Команды со всей России хотят выиграть у Питера»

В прошлом сезоне армейцы проиграли «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.

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