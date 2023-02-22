Мерида (WTA). 2-й круг. Сиюй Ван играет с Бирелл, Джорджи встретится с Парризас Диас

Камила Джорджи сыграет с Нурией Парризас Диас во втором круге в Мериде. Cетка турнира здесь. Mérida Open Akron Мерида, Мексика 20 – 26 февраля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Второй круг Варвара Грачева (Россия) Слоун Стивенс (США) Дата проведения 24 февраля, 03.
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