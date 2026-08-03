Чернышов: необходимы выплаты на каждого школьника для подготовки к учебному году

Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал", которая предусматривает выплату на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.
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