6 фраз, которые говорят себе психологически сильные люди

Проверьте, можно ли считать вас стойким оловянным солдатиком. фото: Getty ImagesЧеловек с сильным характером отлично ориентируется в жизни, проявляет смелость в сложных ситуациях и умеет принимать решения.
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