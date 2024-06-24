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6 фраз, которые говорят себе психологически сильные люди

6 фраз, которые говорят себе психологически сильные люди

Проверьте, можно ли считать вас стойким оловянным солдатиком. фото: Getty ImagesЧеловек с сильным характером отлично ориентируется в жизни, проявляет смелость в сложных ситуациях и умеет принимать решения.

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