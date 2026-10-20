Террористическая угроза сохраняется на высоком уровне и приобретает всё более транснациональный характер, заявил директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Уларбек Шаршеев.
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