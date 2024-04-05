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АЛЕКСАНДР ДУГИН: У ПУТИНА УЖЕ НЕТ ИНОГО ВЫХОДА, КРОМЕ ПОБЕДЫ

АЛЕКСАНДР ДУГИН: У ПУТИНА УЖЕ НЕТ ИНОГО ВЫХОДА, КРОМЕ ПОБЕДЫ

Люди, которые ждут мира, окончания войны и возврата к условиям до начала СВО, ничем не отличаются от тех, кто на освобожденных от нацистов территориях ждёт возврата украинской власти.

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