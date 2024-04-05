АЛЕКСАНДР ДУГИН: У ПУТИНА УЖЕ НЕТ ИНОГО ВЫХОДА, КРОМЕ ПОБЕДЫ

Люди, которые ждут мира, окончания войны и возврата к условиям до начала СВО, ничем не отличаются от тех, кто на освобожденных от нацистов территориях ждёт возврата украинской власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти
- "Кинуть в игнор" Лаврова было большой ошибкой. МИД РФ послал западных дипломатов на беседу с русской армией
- Украина наконец-то перехватила наши гиперзвуковые ракеты ”Кинжал”. Каким местом поймала не разглашается
Свежие комментарии