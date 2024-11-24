Баринов: "Локомотив" должен обыграть "Динамо" после разгрома от "Спартака"

Каиптан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что его команда после разгромного поражения в дерби со "Спартаком" может реабилитироваться победой над "Динамо" в Кубке России.
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