Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул важность развития передового производства

Фучжоу, 12 октября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин призвал приложить усилия для активного развития передового производства и ускорения новой индустриализации, чтобы заложить прочную материальную и технологическую основу для продвижения модернизации в китайском стиле.
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