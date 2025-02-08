«Ждете, когда я закончу?» Глушаков записал видео в форме сборной России

Полузащитник Денис Глушаков, который находится без команды после новости о том, что «Химки» объявил о расставании с нимПолузащитник Денис Глушаков, который находится без команды после новости о том, что «Химки» объявил о расставании с ним, записал видео в форме сборной России, отметив, что пока не знает, когда завершит карьеру.
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