«Ждете, когда я закончу?» Глушаков записал видео в форме сборной России

Полузащитник Денис Глушаков, который находится без команды после новости о том, что «Химки» объявил о расставании с нимПолузащитник Денис Глушаков, который находится без команды после новости о том, что «Химки» объявил о расставании с ним, записал видео в форме сборной России, отметив, что пока не знает, когда завершит карьеру.