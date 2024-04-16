Чонгук поставил условие Ви: «Извинись перед Чимином или потеряешь меня как друга»

Привет, АРМИ! Время просыпаться и внедряться в мир корейских слухов, которые ежечасно публикуют в рамках сеульских форумов! Еще совсем недавно автор — аноним поделился новостью на личной страничке о том, что Чимин (Jimin) решил прекратить общаться с Чонгуком (Jungkook) и Ви (V), устав от дружеской ревности и различных конфликтов.