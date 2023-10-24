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Правительство РФ не поддержало введение штрафов до 100 тыс. рублей для водителей шумных машин

Правительство РФ не поддержало введение штрафов до 100 тыс. рублей для водителей шумных машин

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о введении штрафа до 100 тыс. рублей за управление транспортом, оборудованным глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов.

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