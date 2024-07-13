Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«МЯСНОЙ КЛЕЙ». ЯД ДЛЯ ДВУХ МИЛЛИОНОВ И ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ

«МЯСНОЙ КЛЕЙ». ЯД ДЛЯ ДВУХ МИЛЛИОНОВ И ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ

Роскачество проверило колбасу и творог 5-процентной жирности более 20 известных торговых марок. Взятые пробы проверялись по 77 показателям.

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Комментарии
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ТП
Татьяна Поляничко
И за это небольшой штраф??? Сажать нужно!
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9 час.
Андрей
раздули из мухи слона. Заказуха от одних колбасников против других.
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9 час.

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