Астраханец поступил в ГИТИС после очных прослушиваний в родном городе

Астраханец Даниил Бахмутов поступил на бюджетное отделение Российского института театрального искусства – ГИТИС после очных предварительных прослушиваний, которые прошли в Астрахани в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии