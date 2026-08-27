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Пункт-А

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Астраханец поступил в ГИТИС после очных прослушиваний в родном городе

Астраханец поступил в ГИТИС после очных прослушиваний в родном городе

Астраханец Даниил Бахмутов поступил на бюджетное отделение Российского института театрального искусства – ГИТИС после очных предварительных прослушиваний, которые прошли в Астрахани в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М».

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