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Сравнение производительности Windows 11 и Linux на ноутбуке Dell XPS 13

Сравнение производительности Windows 11 и Linux на ноутбуке Dell XPS 13

Одним из ключевых показателей стал объём оперативной памяти, занятой системой сразу после запуска: на Windows 11 это было около 85%, в то время как на Linux — лишь 33%.

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