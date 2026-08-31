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Обе-Кюбель о минском «Динамо»: «Вообще не вижу в нашей команде слабых мест. Будем побеждать и уверенно идти в плей-офф»

Канадец Николя Обе-Кюбель рассказал об адаптации к минскому «Динамо». – Из-за серьезной разницы во времени немного тяжело перестраиваться, вот и все.

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