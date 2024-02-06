Российский рынок вновь без ориентиров

Российские индексы в понедельник отторговались практически без изменений: индекс МосБиржи подрос на 0,01% - до 3226,79 пункта, индекс РТС на фоне укрепления рубля выглядел чуть лучше, он прибавил 0,57% и составил 1123,72 пункта.