Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз

Контактные линзы противопоказано использовать при воспалении или повреждении поверхности глаз и век, при наличии различных образований на поверхности глаз, а также при возникновении аллергических реакций на глазах.
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